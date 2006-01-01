Настенные зеркала

Как выбрать настенное зеркало?

Купить зеркало на стену, казалось бы, легко. На самом деле к выбору этого элемента декора необходимо отнестись крайне внимательно. Можно ошибиться и не только испортить вид помещения, но и потратить немало лишних денег. Эти советы помогут определиться с выбором.

Как правильно купить настенное зеркало – выбор типа

Перед тем как купить настенное зеркало, необходимо четко понимать, каким оное будет. На данный момент существуют два типа подобных «девайсов» – горизонтальные и вертикальные. Первые подходят для помещений, где человек хочет видеть себя в полный рост. Кроме того, за счет таких элементов комната будет зрительно увеличиваться, становиться выше.

А чтобы зрительно расширить стену, на которой будет висеть интерьерная составляющая, стоит отдать предпочтение горизонтальным моделям. Они подходят для помещений, в которых вертикальные зеркала не повесить из-за отсутствия пространства.