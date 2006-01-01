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Настенные зеркала

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Как выбрать настенное зеркало?

Купить зеркало на стену, казалось бы, легко. На самом деле к выбору этого элемента декора необходимо отнестись крайне внимательно. Можно ошибиться и не только испортить вид помещения, но и потратить немало лишних денег. Эти советы помогут определиться с выбором.

Как правильно купить настенное зеркало – выбор типа

Перед тем как купить настенное зеркало, необходимо четко понимать, каким оное будет. На данный момент существуют два типа подобных «девайсов» – горизонтальные и вертикальные. Первые подходят для помещений, где человек хочет видеть себя в полный рост. Кроме того, за счет таких элементов комната будет зрительно увеличиваться, становиться выше.

А чтобы зрительно расширить стену, на которой будет висеть интерьерная составляющая, стоит отдать предпочтение горизонтальным моделям. Они подходят для помещений, в которых вертикальные зеркала не повесить из-за отсутствия пространства.

Как правильно купить настенное зеркало – выбор типа

Какой формы и цвета купить зеркало на стену

Еще два немаловажных нюанса – это форма и цвет изделия. Намереваясь купить зеркало на стену, человек должен понимать, что оно будет не только функциональной вещью, но и декоративной. Поэтому оное должно выглядеть красиво, вписываться в общий интерьер.

  • Наиболее распространенная форма – прямоугольная. Второй вариант – квадратная. Если хочется, можно отдать предпочтение нестандартным или неправильным формам.
  • Очень красиво смотрятся круглые вариации. Они, если верить предкам, защищают от темных сил и благоприятно воздействуют на энергетику. Такое зеркало будет смотреться как небольшое окошко.
  • Для небольших помещений можно использовать комплекты мебели, в которых уже, как правило, есть все необходимое. И зеркальца в том числе. Они гармонируют с общей обстановкой.

Цветовая гамма должна вписываться в общий интерьер. Не стоит выбирать для помещений со спокойной обстановкой «кричащие» оттенки.

Какой формы и цвета купить зеркало на стену

Наличие подсветки

Настенные зеркала недорого продаются любого цвета и формы - от банальных классических до креативных современных. Отдельное внимание рекомендуется уделить подсветке. Она помогает осветить зону непосредственно подле «девайса». Рядом розетка? Тогда можно смело делать выбор!

Современные производители предлагают продукцию без дополнительной подсветки. В этом случае нужно заранее подумать, как осветить зону и чем конкретно. Например, точечными или поворотными светильниками.

Если не хочется думать над освещением зеркальной зоны, предпочтение отдают моделям со встроенной подсветкой. Останется только отыскать свободную розетку для подключения оного к сети.

Цены настенных зеркал варьируются в зависимости от модели, дизайна, страны-производителя и материала отделки. Например, для ванной комнаты подойдет небольшой настенный шкаф с зеркальцем за 3-4 тысячи рублей, а для прихожей – элемент интерьера в полный рост за 2-6 тысяч.



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