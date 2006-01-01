Настенные зеркала недорого продаются любого цвета и формы - от банальных классических до креативных современных. Отдельное внимание рекомендуется уделить подсветке. Она помогает осветить зону непосредственно подле «девайса». Рядом розетка? Тогда можно смело делать выбор!
Современные производители предлагают продукцию без дополнительной подсветки. В этом случае нужно заранее подумать, как осветить зону и чем конкретно. Например, точечными или поворотными светильниками.
Если не хочется думать над освещением зеркальной зоны, предпочтение отдают моделям со встроенной подсветкой. Останется только отыскать свободную розетку для подключения оного к сети.
Цены настенных зеркал варьируются в зависимости от модели, дизайна, страны-производителя и материала отделки. Например, для ванной комнаты подойдет небольшой настенный шкаф с зеркальцем за 3-4 тысячи рублей, а для прихожей – элемент интерьера в полный рост за 2-6 тысяч.